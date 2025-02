Suspeito de matar adolescente é preso quase 50 anos depois do crime

Testes de DNA levaram a prisão de um suspeito de um homicídio que ocorreu há quase 50 anos. Gideon Castro, agora com 66 anos, foi preso na última terça-feira (21/7), em uma casa de repouso em Utah, nos Estados Unidos, acusado pelo assassinato de Dawn Momohara. As informações são do jornal The Guardian.

O crime ocorreu em março de 1977. À época Dawn tinha 16 anos e foi encontrada morta no segundo andar da escola McKinley High School, em Honolulu, no Havaí (EUA).

Em entrevista coletiva, a tenente da unidade de homicídios do Departamento de Polícia de Honolulu, afirmou que a jovem foi encontrada “deitada de costas, parcialmente vestida. Parecia que ela havia sido abusada sexualmente". Exames posteriores confirmaram que ela foi abusada sexualmente e estrangulada.

Entrevistas com diversos amigos, familiares e conhecidos sobre o caso — incluindo Castro — foram realizadas depois que o corpo de Dawn foi encontrado. No entanto, não conseguiram apontar um suspeito, mesmo seguindo várias pistas. O caso ficou parado por décadas.

Em 2019, a polícia iniciou a análise de itens recuperados da cena do crime à procura de evidências de DNA, como um par de shorts azuis e uma peça de roupa íntima. Em 2020, conseguiram extrair o perfil de DNA de um homem não identificado a partir do sêmen encontrado nos shorts da vítima.

Com a ajuda do FBI e do Departamento de Segurança Interna, no início de janeiro, obtiveram uma amostra de DNA de Gideon que, segundo as autoridades, correspondia ao perfil de DNA dos shorts. Castro foi acusado de homicídio de segundo grau.