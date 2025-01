Brasileiro procurado por morte em trânsito no Brasil é preso nos EUA

O perfil oficial da presidência dos Estados Unidos no Instagram publicou a prisão de nove migrantes que cometeram crimes em seus respectivos países de origem e estavam ilegais nos EUA. Entre eles, havia um brasileiro, nomeado como Vitor Sousa de Lima.

A divulgação da prisão de Vitor ocorreu na segunda-feira (27/1), no entanto a detenção do brasileiro ocorreu em 31 de dezembro de 2024, na cidade de Boston, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Nos EUA, Vitor foi preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE).

Prisão no Brasil Contra Vitor de Lima há um mandado de prisão expedido pela Justiça de Minas Gerais por um acidente de trânsito seguido de morte. Na legislação brasileira, essa pena vale como crime de homicídio culposo, quando o autor não tem a intenção de matar.



“Sob a liderança do presidente Trump, os agentes do ICE estão trabalhando incansavelmente para proteger nossas comunidades. De estupradores de crianças a suspeitos de terrorismo do ISIS, aqui estão alguns dos piores", escreveu publicação no Instagram da Casa Branca.

O Correio contatou o Ministério das Relações Exteriores para pedir posicionamento sobre o caso da prisão de Vitor Sousa de Lima. Até a publicação da reportagem, o Itamaraty não respondeu.

Confira a foto de Vitor Sousa de Lima, preso nos Estados Unidos: