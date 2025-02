Membros de cartel que traficava drogas para Coreia do Sul são presos no Brasil

Aproximadamente R$ 137 milhões em cocaína foram contrabandeados para um navio de carga atracado no Porto de Busan, na Coreia do Sul. Descobertas em janeiro do ano passado pela guarda costeira do país, informações sobre o esquema foram compartilhadas em investigação conjunta com a Interpol, a Drug Enforcement Administration dos Estados Unidos e a Polícia Federal do Brasil.