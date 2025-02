"Rei do presunto de Parma" morre em queda de helicóptero na Itália

Lorenzo atuava como CEO da empresa Rovagnati junto com o irmão - (crédito: Reprodução/X/@provinciamb)

Lorenzo Rovagnati, conhecido como "Rei do presunto de Parma", morreu após um helicóptero dele cair no castelo da família, em Castelguelfo di Noceto, na Itália, na quarta-feira (5/2). Além do empresário, outras duas pessoas também morreram.



Segundo o jornal italiano II Messaggero, Lorenzo costumava visitar o castelo quase todas as quartas-feiras, partindo de helicóptero da casa dele em Milão. As circunstâncias exatas do acidente estão sob investigação.

Rovagnati tinha 41 anos. Deixa dois filhos com a mulher, Federica Sironi, que está grávida do terceiro.



Os socorristas italianos afirmaram que a área onde o avião caiu estava envolta por uma névoa espessa no momento do acidente.

Lorenzo atuava como CEO da empresa Rovagnati junto com o irmão, Ferruccio. A empresa lombarda ficou famosa nacionalmente pela produção do presunto cozido Gran Biscotto.