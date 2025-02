Trump mantém foto de prisão como "decoração" na Casa Branca

Ao receber o primeiro ministro da Índia, Narendra Modi, nesta quinta-feira (13/2) na Casa Branca, Donald Trump deixou escapar para a imprensa dos Estados Unidos um detalhe curioso: o presidente norte-americano mantém como "decoração" uma foto de um arquivo de prisão que tirou em 2023.

A imagem é uma reprodução do jornal New York Post e fica em uma moldura dourada ao lado das fotos de outros presidentes norte-americanos, como o primeiro líder do país, George Washington. O local é uma antessala da Sala Oval, onde ocorrem importantes reuniões na Casa Branca. Veja as imagens:











Em 2023, Trump foi investigado em um processo de apuração sobre supostas fraudes eleitorais na eleição presidencial de 2020. O republicano chegou a se entregar à polícia do condado de Fulton, na Geórgia, mas passou apenas 20 minutos na cadeia. Foi quando a imagem exibida na Casa Branca foi registrada.

A ficha criminal do presidente, contendo a foto e o registro do número de presidiário, foi divulgada pelas autoridades. Entretanto, Trump optou por pagar uma fiança de US$ 200 mil, cerca de R$ 1 milhão, para responder ao processo em liberdade. O republicano foi acusado de violar a lei de extorsão e respondeu por 13 acusações de tentativa de reversão do resultado eleitoral que determinou a derrota para Joe Biden na eleição.

Esse não foi o único processo no qual Trump atuou como réu. Na esfera criminal em Nova York, o presidente dos EUA foi acusado de violar a contabilidade do próprio grupo empresarial para ocultar pagamentos milionários para a ex-atriz pornô Stormy Daniels, visando que a mulher não revelasse uma relação extraconjugal durante a campanha presidencial de 2016 com o então candidato.

Já na Flórida, Trump foi enquadrado na Lei de espionagem, acusado de desviar documentos sigilosos para a residência pessoal em Palm Beach. A sucessão de acusações é encerrada por um processo de invasão ao Capitólio, imputada por conspiração golpista em 2021.