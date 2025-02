México ameaça processar Google por mudança no nome do Golfo do México

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, ameaçou, na quinta-feira (13), processar o Google, parte do conglomerado americano Alphabet, devido à mudança de nome do Golfo do México - (crédito: Yuri CORTEZ / AFP)

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, ameaçou, na quinta-feira (13), processar o Google, parte do conglomerado americano Alphabet, devido à mudança de nome do Golfo do México nos mapas que a empresa exibe em suas plataformas.

"Com quem estamos tendo uma disputa neste momento é com o Google (...) E, se necessário, vamos para uma ação civil", disse a mandatária em sua coletiva de imprensa matinal, após apontar erros na forma como a empresa fez a mudança de nome dessa área geográfica, após um recente decreto do presidente americano, Donald Trump.

Sheinbaum explicou que a ordem assinada pelo presidente americano para mudar o nome da área para Golfo da América refere-se apenas à parte da plataforma continental que pertence aos Estados Unidos e onde esse país exerce soberania."Se houvesse alguma atribuição do governo dos Estados Unidos, como está no decreto assinado, é somente sobre seu pedacinho de plataforma continental", acrescentou a presidente.

Sheinbaum informou que seu governo enviou uma carta ao Google por meio do Ministério das Relações Exteriores mexicano para explicar que "eles estão equivocados", indicando também o que diz o decreto assinado por Trump e as normas internacionais sobre o assunto.

A empresa, no entanto, manteve sua posição, comentou a presidente."Se continuarem insistindo, nós também (...), estamos pensando até em uma ação judicial, porque estão até nomeando sobre o território mexicano, que é nossa plataforma continental", afirmou Sheinbaum.

Ela argumentou ainda que, embora o Google seja uma empresa privada, se tornou uma referência internacional devido ao mapeamento que faz de todo o planeta. "O que estamos dizendo ao Google é: 'reveja o decreto que foi emitido pela Casa Branca e assinado pelo presidente Trump. Você verá nesse decreto que não se refere a todo o Golfo, mas sim à plataforma continental'", acrescentou Sheinbaum.