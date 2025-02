A lista de crimes cometidos pela polonesa que alega ser Madeleine McCann

A polonesa Julia Wandelt, que diz ser a britânica Madeleine McCann, desaparecida há cerca de 18 anos em Portugal, foi presa nesta semana na Grã Bretanha, acusada de perseguir a família da menina desaparecida. As informações são do jornal britânico The Guardian. Segundo o veículo, a pena máxima para todos esses crimes é de um ano de prisão ou multa ilimitada.

Wandelt é acusada de perseguir a família de Madeleine no período entre 2 de maio de 2024 e 15 de fevereiro deste ano e de ter estado na casa dos McCann em 2 de maio e 7 de dezembro de 2024. Além de ter enviado carta, mensagens de voz e texto para os pais de Madeleine, bem como mensagens no Instagram para os irmãos da garota entre 3 de janeiro e 29 de dezembro de 2024.

Julia retornava de Wroclaw, na Polônia, e foi presa logo que desembarcou no Aeroporto de Bristol. Uma idosa de 60 anos, natural de do País de Gales, também foi presa por suspeita de perseguição, no entanto, de acordo com o The Guardian, a polícia informou que ela foi liberada sob fiança. Nesta sexta-feira (21/2), Julia compareceu ao Tribunal de Magistrados de Leicester, onde não se pronunciou sobre as acusações.

Caso Madeleine McCann

A britânica Madeleine McCann desapareceu em 2007, aos três anos, enquanto estava em Portugal com a família. À época, a polícia portuguesa iniciou as buscas pela menina, mas não conseguiu encontrá-la. Em 2020, a polícia alemã apontou que o principal suspeito era um agressor sexual, já preso no país.

Ele foi identificado como Christian Brueckner e está cumprindo uma pena de sete anos em Oldenburg, norte da Alemanha, por estuprar uma turista americana de 72 anos em 2005. Registros telefônicos identificaram que o alemão esteve perto do complexo hoteleiro onde Madeleine desapareceu, mas, até o momento, nenhuma acusação formal foi feita contra o homem sobre esse caso. Madeleine nunca foi encontrada.