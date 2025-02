Musk diz que "é hora de ir para Marte" em post com vídeo do planeta vermelho

Musk, que também é dono da SpaceX, empresa de operações aeroespaciais, durante discurso na posse do presidente Donald Trump, anunciou que os EUA enviarão astronautas para Marte - (crédito: JUSTIN SULLIVAN / Getty Images via AFP e Reprodução/X/@elonmusk)

"É hora de ir para Marte", afirmou o magnata Elon Musk, sem dar muitos detalhes, em uma publicação na rede social X. No post, publicado nesta segunda-feira (24/2), Musk compartilhou um vídeo do planeta vermelho.

As imagens de Marte divulgadas pelo empresário foram registradas pelo robô Curiosity, que está no planeta desde agosto de 2012, por meio da missão Mars Science Laboratory (MSL), da Nasa. O robô Curiosity tem, desde então, perfurado rochas e coletado amostras de solo com informações importantes sobre Marte.

Time to go to Mars

pic.twitter.com/qwuqbvqBOL — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025

Musk, que também é dono da SpaceX, empresa de operações aeroespaciais, durante discurso na posse do presidente Donald Trump, anunciou que os EUA enviarão astronautas para Marte. À época o empresário declarou que astronautas vão colocar uma bandeira dos Estados Unidos no planeta pela primeira vez. “Não é uma inspiração?”, questionou.

Na ocasião ele ainda afirmou que “Graças a vocês teremos segurança nas cidades, segurança nas fronteiras, gastos sensatos, necessidades básicas, e nós vamos levar tudo isso para Marte”, declarou o bilionário.