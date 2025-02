Ignorado pelo mundo, conflito no Congo matou mais de 7 mil pessoas desde janeiro

Embora a RD Congo acuse Ruanda de querer controlar uma área rica em ouro e minerais indispensáveis para o setor tecnológico, a nação comandada por Paul Kagame diz garantir a própria segurança ao ter como objetivo erradicar grupos armados na região — em especial as Forças Democráticas para a Libertação de Ruanda (FDLR), formadas por hutus responsáveis pelo genocídio tutsi em 1994 e supostamente apoiadas pelo governo de Tshisekedi.

A fronteira entre República Democrática do Congo e Ruanda sofre com conflitos e violências históricas, que culminaram em um genocídio da etnia tutsi em Ruanda , em 1994. Desde então, rivalidades regionais, disputas étnicas e combates entre grupos armados foram agravados nos territórios próximos à divisa e ocorrem por mais de 30 anos.

Desde que ressurgiu, em 2021, o grupo antigovernamental de maioria tutsi M23, da RD Congo, vive em confronto com o exército do próprio país e tomou diversos territórios congoleses. No fim de janeiro deste ano, o conflito se intensificou e contou, de acordo com autoridades congolesas, com a entrada de mais de 3 mil soldados de Ruanda.

Oficialmente, o grupo rebelde — que já havia tomado Goma no fim de 2012, antes de ser derrotado por forças congolesas e pela ONU em 2013 — rejeita o apoio de Ruanda e se apresenta como um movimento nacional com o objetivo de derrubar o governo do atual presidente da RDC.

O governo ruandês também nega controle sobre o M23 e qualquer envolvimento militar no conflito. A missão da ONU na RD Congo — a ‘Monusco’ —, porém, alerta para o risco de os combates reacenderem conflitos étnicos que remontam à época do genocídio, em que 800 mil pessoas foram mortas.