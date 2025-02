Condições clínicas do Papa "continuam melhorando", informa Vaticano

A Santa Sé publicou, na tarde desta quinta-feira (27/2), um boletim apontando que “as condições clínicas” do Papa Francisco, internado desde 14 de fevereiro, “continuam melhorando”. De acordo com o comunicado, devido à “complexidade do quadro clínico, são necessários mais alguns dias de estabilidade para definir o prognóstico” do líder da Igreja Católica.

