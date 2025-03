Príncipe de Luxemburgo morre aos 22 anos por doença rara

O príncipe Frederik de Nassau morreu aos 22 anos devido a uma doença mitocondrial associada ao gene PolG. Filho mais novo do príncipe Roberto de Luxemburgo e da princesa Julie de Nassau, Frederik completaria 23 anos no próximo dia 18 de março.

A morte foi confirmada pelos pais do príncipe por meio de uma mensagem publicada no site da Fundação POLG, da qual Frederik foi um dos fundadores. No texto, a família comunicou que Frederik morreu no dia 28 de fevereiro.

"Após presentear cada um de nós com suas despedidas — algumas gentis, outras sábias, algumas até instrutivas — no verdadeiro estilo de Frederik, ele nos deixou, coletivamente, com uma última piada de família, uma tradição de longa data. Mesmo em seus últimos momentos, seu humor e sua compaixão sem limites nos proporcionaram uma última risada, que ficará em nossas memórias e nos dará força", escreveram os príncipes.

Frederik foi diagnosticado com a doença POLG aos 14 anos, quando seus sintomas começaram a se manifestar de maneira mais evidente e a progressão da doença se intensificou. A fundação explicou que a doença é difícil de diagnosticar e não possui tratamentos ou cura.

A POLG é descrita como um "distúrbio mitocondrial genético que compromete a energia das células do corpo, levando à falência progressiva de vários órgãos, incluindo cérebro, nervos, fígado, intestinos, músculos, e afetando funções essenciais como deglutição e visão", segundo a fundação.