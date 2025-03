Nasa lança missão para resgatar astronautas "presos no espaço"

A Nasa e a SpaceX vão lançar, na noite desta sexta-feira (14/3), a missão Crew-10 para a Estação Espacial Internacional. A atividade espacial contará com a participação de dois astronautas norte-americanos, um japonês e um russo, e também vai possibilitar o retorno de Butch Wilmore e Suni Williams para a Terra nos próximos dias. A dupla está "presa no espaço" desde junho de 2024. A missão está prevista para ser lançada por volta das 20h, no horário de Brasília.

A previsão é que os integrantes da missão Crew-10 cheguem à Estação Espacial Internacional no sábado (15/2). O lançamento da missão estava previsto para as 19h48 locais (20h48 em Brasília) de quarta-feira (12/3), partindo de Cabo Canaveral, na Flórida, mas acabou cancelado cerca de 45 minutos antes por um problema técnico.

"A Crew-10 alternará papéis com a tripulação da SpaceX Crew-9 da Nasa, incluindo os astronautas da agência Nick Hague, Suni Williams e Butch Wilmore, junto com o cosmonauta da Roscosmos Aleksandr Gorbunov. A missão Crew-9, que tem uma nave espacial Dragon separada já atracada na estação espacial, então se desacoplará do laboratório orbital e retornará à Terra. O desacoplamento da Crew-9 está programado para não antes de quarta-feira, 19 de março", informou a Nasa.

Butch Wilmore e Suni Williams estão na Estação Espacial Internacional desde junho depois que a nave espacial Boeing Starliner apresentou problemas de propulsão e foi considerada imprópria para o retorno à Terra.

Astronautas Butch Wilmore e Suni Williams (foto: Reprodução/Nasa)

A dupla, que inicialmente deveria ficar oito dias no espaço, foi transferida para a missão Crew-9 depois que os astronautas chegaram em setembro a bordo de uma SpaceX Dragon. A nave espacial transportava apenas dois tripulantes em vez dos quatro habituais, para que Wilmore e Williams pudessem ser adicionados. A Crew-9 permanecerá em órbita até a chegada da missão Crew-10.

Astronauta "preso" no espaço flagra fenômeno raro

O astronauta Butch Wilmore, da Agência Espacial dos Estados Unidos, flagrou um jato azul na atmosfera da Terra, o que é considerado um fenômeno raro. A imagem foi divulgada pelo astronauta e astrofotógrafo Don Pettit, no Reddit, neste sábado (8/3).

Jato azul flagrado na atmosfera da Terra: o famoso sprite (foto: Reprodução/Reddit)