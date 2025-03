Por trás do "olá": comissária revela o motivo da saudação aos passageiros

Uma comissária de bordo, identificada como Rania Ibrahim, viralizou nas redes sociais ao revelar o real motivo pelo qual os passageiros são sempre recebidos com um amigável "Olá" ao embarcar no avião. A saudação é mais do que educação — trata-se de uma verificação de segurança que a tripulação deve fazer com cada passageiro.

"Você sabia que sua comissária de bordo o cumprimenta, não apenas por educação, mas também para verificar se você está bêbado ou doente demais para voar?”, explicou no vídeo. Rania acrescentou que o momento também ajuda a identificar quais passageiros poderiam ajudar em caso de emergência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nos comentários, um ex-comissário de bordo deu mais detalhes. "Sempre cumprimentamos os clientes para recebê-los primeiro e, claro, você presta atenção à intoxicação, comportamento obstinado, etc.", escreveu.

Os internautas também contaram suas experiências. "Uma vez tive que fazer o bafômetro porque disse ‘boa noite’ a uma comissária de bordo muito bonita quando ela disse ‘olá’. Eu estava sóbrio", escreveu um perfil.



Outros disseram ser mais displicentes com o protocolo. "Eu com fones de ouvido entrando no avião ignorando completamente os comissários de bordo", confessou um perfil.

"Uma vez, eu estava sozinha e estava chorando muito depois de um término e a comissária me levou para a primeira classe. Achei que era porque eles estavam avaliando quem tem estrutura física para ajudar em caso de emergências”, pontuou um terceiro.

Outra ex-comissária de bordo, Barbara Bacilleri, da Argentina, compartilhou alguns segredos que ocorrem nos ares. “Voar é frequentemente visto como uma experiência segura e organizada, mas a realidade é que há muitas coisas que os passageiros não sabem. Coisas que podem transformar um voo em uma situação desconfortável ou até perigosa. Do caos da bagagem de mão aos roubos durante o voo, há verdades ocultas que as companhias aéreas não contam. E quando você descobrir, pode ser tarde demais”, disse em um vídeo.

O segredo mais chocante é que roubos também acontecem em aviões. ”A maioria dos passageiros nunca espera por isso, porque presumimos que estamos seguros a bordo. Mas enquanto você está dormindo ou distraído, alguém pode estar vasculhando os compartimentos superiores, roubando malas sem que ninguém perceba”, contou.