Garota de 7 anos entra em coma ao tentar desafio do TikTok

Uma menina de 7 anos está em coma depois de tentar fazer um challenge do TikTok. A americana colocou um cubo NeeDoh, um famoso brinquedo de apertar, no micro-ondas. Ela tinha visto um vídeo em que as pessoas congelavam o brinquedo e, em seguida, levavam ao forno para deixá-lo mais maleável.

A menina tentou reproduzir o vídeo, mas, ao tirar o brinquedo do micro-ondas, o cubo explodiu, causando queimaduras de terceiro grau no rosto e no peito da menina. O pai, Josh Shelby, contou ao jornal NY Post que ouviu um grito da filha e correu para ajudar.

Ele contou que tentou desesperadamente remover a substância da pele e roupa da filha. Em seguida, levou a criança para o hospital. Lá, os médicos induziram o coma, preocupados de que as queimaduras pudessem fazer com que suas vias aéreas inchassem e fechassem.

"Tudo aconteceu tão rápido. Eu a ouvi gritar, e foi como um grito de gelar o sangue", relatou o pai. "Ela congelou o cubo NeeDoh na noite anterior e no dia seguinte ela me mostrou que estava duro como uma rocha e estava brincando com ele. Ela o colocou no micro-ondas. Eu estava observando-a e a vi tocá-lo para verificar se não estava muito quente quando ela o tirou", acrescentou.

O acidente aconteceu há cinco meses. Desde então, a garota passa por tratamentos para se recuperar. Os pais acreditam que ela precisará de enxertos de pele para as queimaduras de segundo e terceiro graus.

"Depois de consultar os médicos, vamos dar a ela alguns anos, talvez até os 12 anos, para ver como seu corpo cresce e, dependendo se a cicatriz se estica e cresce com ela, ainda estamos colocando cremes e pomadas de silicone diariamente — são cicatrizes tão profundas que sobressaem da pele", disse a mãe, Amanda Blakenship.

"Ela fica muito insegura e eu a vejo tentando cobrir a cicatriz com a blusa quando estamos em público às vezes, ou ela chega da escola e diz que outra criança perguntou sobre isso. Eu digo a ela que ela não precisa ficar envergonhada sobre isso. Ela passou por muita coisa e foi um acidente terrível, terrível", pontuou.