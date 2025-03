Diretor palestino de documentário vencedor do Oscar é linchado e preso em Israel

Imagem mostra o diretor palestino Hamdan Ballal, de 'Sem Chão', vencedor do Oscar de melhor documentário em 2025 - (crédito: Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O palestino Hamdan Ballal, um dos diretores de Sem Chão, que venceu o Oscar de melhor documentário no começo de março, foi linchado por colonos israelenses e detido por militares do Exército de Israel que atuam na Cisjordânia.

De acordo com o jornal israelense Haaretz, os ataques ocorreram nesta segunda-feira (24/3), próximo ao assentamento israelense de Susya. As Forças de Defesa de Israel alegaram estar investigando o caso.

Yuval Abraham, jornalista que também dirigiu o documentário, disse que Ballal foi colocado em uma ambulância, após ser ferido pelos colonos. No entanto, foi retirado por militares israelenses enquanto recebia tratamento médico.

Na rede social X, o jornalista disse que o colega tinha ferimentos na cabeça e na barriga. "Não há mais sinal dele desde então", afirmou.

Abraham ainda compartilhou um vídeo que mostra um homem enfrentando algumas pessoas e atirando pedras contra um veículo. "O colono mascarado no vídeo faz parte do grupo que atacou a vila de Hamdan, e eles continuam a atacar ativistas americanos, destruindo seus carros com pedras. A localização de Hamdan ainda é desconhecida", completou.

Segundo uma agência de notícias americana, um grupo de 10 a 20 colonos mascarados atacou Ballal e outros ativistas judeus com pedras e bastões. Além disso, quebraram vidros de seus carros e furaram pneus.

O documentário Sem Chão foi dirigido por israelenses e palestinos e mostra a vida de palestinos que convivem com a violência de colonos e militares israelenses na Cisjordânia.

Desde o começo do ano, conflitos têm emergido no território. As forças israelenses conduzem uma grande operação na Cisjordânia, que teria como alvo grupos terroristas e extremistas.

Em janeiro, Israel mandou tanques de guerra ao território. Foi a primeira vez em 20 anos.

Embora seja considerado território palestino, a Cisjordânia é controlada militarmente por Israel. Ou seja, palestinos que moram ali podem ser julgados por tribunais de Israel.