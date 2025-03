Diretor palestino é solto após ser espancado e preso por israelenses

Imagem mostra o diretor palestino Hamdan Ballal, de 'Sem Chão', vencedor do Oscar de melhor documentário em 2025 - (crédito: Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O cineasta palestino Hamdan Ballal, um dos diretores do documentário No other land (Sem chão), que venceu o Oscar no começo de março, foi solto após ser levado por colonos israelenses nesta segunda-feira (24/3).

A informação foi divulgada nas redes sociais pelo jornalista Yuval Abraham, que também trabalhou no documentário com Ballal. "Hamdan Ballal agora está livre e prestes a voltar para casa com sua família", escreveu no X (antigo Twitter).

Abraham havia informado que Hamdan foi espancado pelos colonos na Cisjordânia e detido por soldados de Israel. Cinco ativistas que estavam no local também relataram que foram atacados.

Segundo o jornalista, Ballal tinha ferimentos na cabeça e na barriga. Ele também compartilhou um vídeo que mostra um homem enfrentando algumas pessoas e atirando pedras contra um veículo.

"O colono mascarado no vídeo faz parte do grupo que atacou a vila de Hamdan, e eles continuam a atacar ativistas americanos, destruindo seus carros com pedras. A localização de Hamdan ainda é desconhecida", alegou, na segunda.

Quem é Hamdan Ballal?

Hamdan Ballal nasceu em uma aldeia na Cisjordânia. Ele é cineasta, fotógrafo, fazendeiro e ativista. No início de março, foi premiado com um Oscar de melhor documentário por No other land (Sem chão).

O documentário, que é o primeiro trabalho de Ballal como diretor, retrata a destruição de Masafer Yatta (um conjunto de 19 aldeias palestinas no sul da Cisjordânia) por soldados de Israel.