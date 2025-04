44 pessoas morrem após teto de boate desabar na República Dominicana

44 corpos de vítimas do desabamento do teto de uma casa noturna na República Dominicana foram recuperados, nesta terça-feira (8/4), por autoridades do país. A tragédia ocorreu durante a madrugada, enquanto ocorria show de um cantor popular de merengue. Pelo menos 150 pessoas teriam ficado feridas, segundo informações da agência de notícias France-Presse. Entre os mortos estão um ex-jogador de beisebol da Major League americana e a governadora de uma província dominicana. Leia também: Desabamento de teto em shopping deixa 3 mortos no Peru

Mais de 370 socorristas e 150 ambulâncias compõem equipes de resgate que buscam mais corpos e sobreviventes. A boate Jet Set, localizada em Santo Domingo, capital do país caribenho, tinha capacidade para 700 pessoas em mesas e cerca de mil em pé. Não há, porém, um balanço oficial do número de pessoas presentes no show que ocorria durante o episódio. Confira o momento do desabamento:

De acordo com a AFP, milhares de pessoas se aglomeraram em volta da casa noturna, em hospitais e no necrotério em busca notícias sobre parentes que estavam na festa. Mais cedo, quando o número de vítimas ainda estava em 27, o diretor do Centro de Operações de Emergências do país havia falado em "134 transferências" para hospitais — o que seria "equivalente a 150 ou 180 pacientes". O número de feridos ainda não foi atualizado.













À mídia local, uma das sobreviventes contou que, em um momento durante o show, começou a cair terra em bebidas e mesas. “Quando fomos nos sentar, uma pedra caiu e rachou a mesa onde estávamos”, relembra. “Saímos como pudemos, meu filho ia voltar para pegar o casaco e um senhor o empurrou e os escombros caíram sobre o outro senhor.”

O empresário do cantor popular de merengue Rubby Pérez, de 69 anos, que se apresentava na boate durante o ocorrido, disse que pensou que fosse um terremoto. Tanto o artista como a filha dele teriam sido resgatados com vida, embora o paradeiro dele não seja conhecido até o momento, mas um dos saxofonistas da banda morreu. Leia também: Teto de 'Igreja de Ouro', em Salvador, desaba e deixa um morto

Além dele, o jogador aposentado de beisebol Octavio Dotel — que jogou por 15 temporadas, em 13 times americanos, na Major League —, de 51 anos, teria sido retirado dos escombros com vida, mas não resistiu à chegada em um centro de saúde. A governadora da província dominicana de Monte Cristi, Nesly Cruz, também estaria entre as vítimas fatais.