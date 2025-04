Papa faz aparição em basílica de Roma antes da Semana Santa; veja vídeo

O papa Francisco visitou, na tarde deste sábado (12/4), a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, e “se deteve em oração” diante da imagem da Virgem Maria Protetora do Povo Romano — Salus Populi Romani —, de acordo com nota divulgada pelo Vaticano. A aparição se deu na véspera do Domingo de Ramos (13/4), celebração que inicia a Semana Santa, um dos principais períodos do calendário católico. Leia também: Papa Francisco visita Basílica de São Pedro, no Vaticano

“No início da tarde, o Papa Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior e, na véspera do Domingo de Ramos e da Semana Santa, se deteve em oração diante do ícone da Virgem, Salus Populi Romani”, informou a Santa Sé. Veja vídeo:

Segundo o Vatican News, o vínculo entre o pontífice e este título específico de Nossa Senhora “sempre foi filial”. O líder religioso presta homenagens constantes ao ícone da Virgem Maria Protetora do Povo Romano desde o dia seguinte à eleição dele, 14 de março de 2013. Também é costume passar por ele antes e depois de viagens apostólicas. Leia também: Papa Francisco está melhor e Vaticano sugere possibilidade de aparição pública no domingo

Depois que recebeu alta no último 23 de março, após 38 dias internado, Francisco parou — antes de retornar para a Casa Santa Marta, onde mora — na praça em frente à basílica romana para entregar flores para a imagem. Segundo o portal do Vaticano, “foi como marcar o fim de uma viagem ao hospital e o início de uma nova jornada com a convalescença”.