Katy Perry e outras cinco mulheres embarcam em missão da Blue Origin, acompanhe

A cantora Katy Perry e outras cinco mulheres viajam, na manhã desta segunda-feira (14/4), em uma missão da Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos. O 11º voo humano da New Shepard decolará do oeste do Texas. Esta é a primeira missão espacial na história composta exclusivamente por mulheres desde o voo solo da russa Valentina Tereshkova, em 1963.

Além da cantora, participam da missão: a ex-cientista de foguetes Aisha Bowe, a cientista e ativista Amanda Nguyen, a produtora de cinema Kerianne Flynn, e as jornalistas Gayle King e Lauren Sánchez — esta última também parceira de Bezos. Uma foto oficial do grupo feminino foi divulgada pela empresa neste fim de semana.





















De acordo com a Blue Origin, a missão será suborbital, ou seja não deverá atingir a órbita terrestre. As astronautas viajarão a uma velocidade três vezes superior à do som. Eles cruzam a Linha de Kármán, o limite internacionalmente reconhecido do espaço, a 100 km acima da Terra, antes de se soltarem para flutuar sem peso e contemplar o nosso planeta. A tripulação retorna suavemente sob paraquedas", informou a empresa.

Leia também: Nasa tem imagens espetaculares da aurora boreal vista do espaço

A missão, denominada NS-31, marca o 31º lançamento do foguete New Shepard. A previsão é que a viajem dure 11 minutos, aproximadamente. A expedição pode ser acompanhada ao vivo pelo site e pelas redes sociais da Blue Origin.

Acompanhe ao vivo a viajem no espaço: