Vaticano revela como foram as últimas horas de vida do papa Francisco

O Vaticano divulgou, no final da manhã desta terça-feira (22/4) os detalhes sobre como foram as últimas horas de vida do papa Francisco, que morreu na manhã de segunda-feira (21/4), aos 88 anos. O Funeral será realizado no sábado, a partir das 5h, no horário de Brasília.

Conforme nota publicada no site oficial, entre as últimas palavras do pontífice estava o agradecimento ao enfermeiro que o ajudou a chegar na praça da São Pedro para benção de Páscoa. Mais de 50 mil pessoas estavam na praça no momento em que o papa apareceu para a benção "Urbi et Orbi" (para a praça de São Pedro e para o mundo). Na ocasião, o papa pediu paz e desarmamento no mundo.

“Obrigado por me trazer de volta à Praça", disse Francisco a Massimiliano Strappetti, o enfermeiro que acompanhou o papa durante a internação de 38 dias no Hospital Gemelli. O enfermeiro foi tido como salvador da vida de Francisco por muitos anos. Foi ele quem recomendou ao pontífice a realização de uma cirurgia de cólon em 2022. A partir dali, ele foi nomeado assistente pessoal de saúde do papa.

Mais uma vez, Strappetti foi apontado como importante ator na vida do papa pois teria sido ele o responsável por encorajar o papa a dar uma volta no papamóvel na praça de São Pedro na manhã de Páscoa.

Segundo o Vaticano, após a celebração na Praça, o papa retornou para casa, em Santa Marta. Teve uma tarde de repouso, depois um jantar tranquilo, e por fim, ao amanhecer do dia seguinte veio "o derrame cerebral, o coma e a parada cardiorrespiratória irreversível".