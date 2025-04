Brasileira diz que filha recebeu milagre de Carlo Acutis, o santo millennial

A brasileira Marisa Laurelle, 57 anos, relatou que a filha Sophia Laurelle, 15 anos, recebeu um milagre do Carlo Acutis. A adolescente ficou 30 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em São Paulo, após ser diagnosticada com covid-19 em 2021. Mãe e filha estão na Praça de São Pedro, no Vaticano, para acompanhar o funeral do papa Francisco e prestar as últimas homenagens ao pontífice argentino neste sábado (26/4).

"Há três anos e meio minha filha pegou covid e ficou paralisada da noite para o dia, deu uma cerebelite. Eu clamei a Carlo Acutis e ele intercedeu junto a Jesus. Minha filha não falava, não andava, tinha parado de ir à escola, e hoje ela está aqui. É um milagre. Carlos Acutis curou minha filha", afirmou Marisa, em entrevista ao jornalista Rodrigo Craveiro, enviado especial do Correio ao Vaticano.

Anteriormente marcada para domingo (27/4), a cerimônia de canonização do beato Carlo Acutis, que será o primeiro santo millennial da história da Igreja Católica, foi suspensa devido à morte do papa Francisco.



A brasileira exaltou o legado do papa Francisco. "Ele é nosso líder. Tenho certeza que hoje ele está junto a Jesus. Um homem que também modificou a igreja, com a cabeça totalmente voltada para o povo e para os pobres", citou Marisa.

Fiéis de todo o mundo se reúnem em Roma na despedida do papa Francisco, neste sábado (26/4). A Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiali (novenário) — os nove dias de luto e orações em honra ao papa Francisco, está sendo realizada na Praça São Pedro.

























































Mirella Bayer, 49 anos, veio de São Paulo para se despedir do papa Francisco. Ela ressaltou que humildade foi uma das principais características do pontífice argentino. "Ele trouxe muita gente para perto da igreja. deixou um legado maravilhoso para todos nós, a união dos povos", destacou a brasileira.

O túmulo do papa Francisco é de mármore e tem apenas uma palavra, "Franciscus", seu nome em latim. Uma reprodução da cruz peitoral utilizada por ele acompanhará o conjunto.

Segundo o Vaticano, pelo menos 200 mil pessoas se reúnem dentro e ao redor do Vaticano para prestar as últimas homenagens ao pontífice.

