Trump conversa com Zelensky antes do funeral do papa Francisco

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontraram em Roma e conversaram antes do funeral do papa Francisco, neste sábado (26/4). Fotos divulgadas pelo Serviço de Imprensa Presidencial Ucraniano mostram os dois líderes sentados de frente um para o outro.

Em outro registro, Trump aparece com Zelensky ao lado do presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer.

Zelensky afirmou que durante a conversa discutiu um "cessar-fogo total e incondicional na Ucrânia".

"Discutimos bastante, pessoalmente. Esperamos resultados em tudo o que abordamos. Protegendo a vida do nosso povo. Cessar-fogo total e incondicional. Uma paz confiável e duradoura que impedirá o início de outra guerra. Uma reunião muito simbólica com potencial para se tornar histórica, se alcançarmos resultados conjuntos", disse o presidente ucraniano.

O presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente dos EUA, Donald Trump, conversam com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky (foto: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)

Na sexta-feira (25/4), Trump afirmou que considera que um acordo entre Ucrânia e Rússia está "muito perto" depois que o enviado Steve Witkoff conversou com Vladimir Putin em Moscou sobre a possibilidade de lançar "negociações diretas" entre as partes.

Durante a missa do funeral do papa Francisco, o decano do Colégio Cardinalício, cardeal Giovanni Battista Re, disse que o pontífice levantou "incessantemente a sua voz implorando a paz e convidando à sensatez" para encontrar soluções possíveis, porque a guerra "é sempre uma derrota dolorosa e trágica para todos".

Trump, Zelensky e outros líderes mundiais participam da despedida do papa Francisco no Vaticano. Após a missa no Vaticano, o cortejo fúnebre percorrerá as ruas de Roma, passando por monumentos como o Coliseu. O caixão do papa será transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.

