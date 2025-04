Brasileira lê oração universal no funeral do papa Francisco; veja vídeo

Bianca Fraccalvieri é jornalista e coordenadora das redes sociais do Vaticano News - (crédito: Reprodução/Vaticano)

A brasileira Bianca Fraccalvieri leu, em português, a Oração Universal durante a missa de funeral do papa Francisco, neste sábado (26/4). Bianca é jornalista e coordenadora das redes sociais do Vatican News.



"Pelos povos de todas as nações que, praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz”, leu Bianca Fraccalvieri.



Segundo o Vaticano, na oração universal ou oração dos fiéis, "o povo responde à palavra de Deus recebida na fé e, exercendo a função do seu sacerdócio batismal, apresenta preces a Deus pela salvação de todos".

"Convém que em todas as missas com participação do povo se faça esta oração, na qual se pede pela santa Igreja, pelos governantes, pelos que se encontram em necessidade, por todos os homens em geral e pela salvação do mundo inteiro", diz o Vaticano.

A leitura da Oração Universal ocorreu após a homilia do decano do Colégio Cardinalício, cardeal Giovanni Battista Re. O religioso presidiu a Missa das Exéquias do pontífice argentino, neste sábado (26/4), na Praça São Pedro.



















































































"'Construir pontes e não muros' é uma exortação que ele repetiu muitas vezes, e o serviço da fé como Sucessor do Apóstolo Pedro esteve sempre unido ao serviço do homem em todas as suas dimensões", disse o cardeal Giovanni perante diversos líderes mundiais.

