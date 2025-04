Cardeais se reúnem para definir data do conclave

Cardeais se reúnem em congregações para discutir os rumos da igreja e devem definir, nesta segunda-feira (28/4) a data para o começo do próximo conclave - (crédito: (VATICAN MEDIA Divisione Foto))

Os cardeais que estão no Vaticano para despedida do papa Francisco se reuniram na manhã desta segunda-feira (28/4) para definir a data do conclave.

A 5ª Congregação de Cardeais foi realizada no Vaticano, na sala Paulo VI e a expectativa geral é que que após a reunião, fosse divulgada — oficialmente — a data do próximo conclave, além de detalhes sobre o rito da eleição.

Os cardeais que estão no local, no entanto, estão mantendo o silêncio e não fizeram declarações após a reunião que terminou por volta das 07h50 (no horário de Brasília).

A imprensa italiana prevê que a eleição começará no dia 5 de maio, mas a data ainda não foi confirmada pela Santa Sé.

Esta segunda-feira (28/4) marca o terceiro dia do novendiali (nove dias de luto). Seguindo a lei da igreja católica, o conclave ocorre esse período.

O local onde o conclave é realizado, a Capela Sistina, um dos maiores pontos de visitação turística do Vaticano foi fechado para os viajantes nesta segunda-feira (28/4) e ficará lacrada até que a eleição do novo pontífice comece. Até lá, o local será limpo e preparado para a votação que não tem data para começar e dura quanto tempo for necessário.

Na tarde de quinta-feira (27/4) 149 cardeais participaram da 4ª Congregação de Cardeiais onde foram discutidos temas ligados aos desafios da Igreja e do mundo. 33 pronunciamentos sobre diversos assuntos foram registrados, segundo o Vaticano. As reuniões das congregações são importantes para definir os rumos da igreja e o perfil necessário para o novo papa conduzir a religião.

Analistas e especialistas em Vaticano prevêm que a igreja tem um desafio para manter o legado progressista de Francisco, e apenas após o conclave será possível observar se a igreja seguirá o caminho traçado pelo papa ou se o tradicionalismo voltará a imperar.