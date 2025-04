Incêndio em restaurante deixa 22 mortos e 3 feridos

Um incêndio em um restaurante na China deixou 22 mortos e três feridos na manhã. O caso foi registrado na cidade de Liaoyang por volta das 12h20 no horário local (1h25 no horário de Brasília) desta terça-feira (29/4).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o restaurante sendo consumido pelo fogo. As chamas atingem alturas impressionantes e assustam as pessoas que passam na rua. Os socorristas foram acionados e resgataram as vítimas.

???? Un incendio que se desató poco después del mediodía en un restaurante de la ciudad de Liaoyang, China, dejó al menos 22 muertos. ????

???? Cortesía pic.twitter.com/NFTGR2CXm8 April 29, 2025

O presidente Xi Jinping afirmou que determinou todos os esforços para atender os feridos e prestar socorro à família das vítimas. Conforme noticiado pela CCTV, Xi Jinping disse que as lições que devem ser aprendidas eram "profundamente graves".

Não se sabe o que provocou o incêndio.

*Com informações da AFP