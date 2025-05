Novo papa é conhecido por ser "pastor" de duas nações: EUA e Peru

Um novo papa de vasta experiência internacional e conhecido como "pastor" de dois países. Assim se destaca o papa Leão XIV, eleito como novo líder da Igreja Católica e primeiro pontífice norte-americano da história, após conclusão do conclave, nesta quinta-feira (8/5).

As "missões" vividas por ele na América Latina o configuram como dono de traquejo expressivo no cenário internacional. Nos anos 1980, esteve no Peru por diversas vezes em atuações missionárias. Lá, adquiriu fluência na língua espanhola, além de forte conhecimento e vivência na Igreja na parte latina do continente. Dessa forma, passou a ser reconhecido como um representante das américas como um todo. Vale lembrar, que o eleito nasceu em Chicago, no estado de Illinois, na costa leste dos Estados Unidos.

Leão XIV também tinha forte proximidade com o papa Francisco. Foi o argentino quem o concedeu o título de cardeal. A decisão ocorreu há dois anos. Na posição que ocupava anteriormente, além de conhecer profundamente o funcionamento dos bastidores da Igreja, participava ativamente da nomeação de bispos ao redor do mundo. A experiência mencionada era vista como um ponto forte na candidatura dele.

Eleito novo bispo de Roma, o papa Leão XIV compartilhou um pouco sobre a visão que tem em relação justamente à função de bispo, ao site do Vaticano. "O bispo é chamado autenticamente para ser humilde, para estar perto das pessoas que ele serve, para caminhar com elas, para sofrer com elas e procurar formas de que ele possa viver melhor a mensagem do Evangelho no meio de sua gente”, relatou.