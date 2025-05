Papa só assume oficialmente o comando da Igreja após missa inaugural

Esta foto, tirada e distribuída em 7 de maio de 2025 pela The Vatican Media, mostra cardeais durante uma missa para a Eleição do Romano Pontífice, antes do início do conclave, na Basílica de São Pedro, no Vaticano - (crédito: Francesco Sforza / VATICAN MEDIA / AFP)

Embora o mundo já conheça o novo papa, Leão XIV — norte-americano Robert Francis Prevost — logo após o fim do conclave, ele só assume oficialmente o comando da Igreja Católica durante a missa inaugural. A cerimônia, conhecida como Missa de Início do Pontificado, acontece na Praça de São Pedro, no Vaticano, e é um dos eventos mais solenes do catolicismo.





A missa marca o início formal e reúne milhares de fiéis, cardeais, bispos, autoridades e chefes de Estado de diversos países. É também o momento em que o papa recebe símbolos importantes do seu novo papel: o pálio, uma faixa de lã que representa o cuidado com os fiéis, e o anel do pescador, usado exclusivamente pelo sucessor de São Pedro.

Tradição milenar e mensagem ao mundo

Diferente de outras celebrações papais, essa missa tem um tom mais institucional e simbólico. Logo no início, o papa é saudado pelos cardeais e fiéis reunidos na praça. Em seguida, ocorre a imposição do pálio e a entrega do anel, dois ritos que reforçam a autoridade e a missão pastoral do pontífice.

A homilia costuma ser acompanhada com atenção por todo o mundo, pois funciona como uma espécie de “carta de intenções” do novo papa. É ali que ele aponta os caminhos que pretende seguir, os temas que considera prioritários e o estilo que dará ao seu governo.

Só depois da missa, o pontificado começa de fato

Apesar de ser anunciado logo após a eleição no conclave, o papa ainda não exerce oficialmente seu papel até a missa de início do pontificado. O conclave apenas escolhe o sucessor de Pedro — é a missa inaugural que sela esse compromisso diante da Igreja e do mundo.

Por isso, essa celebração é considerada o verdadeiro marco do início do papado. A partir dali, o novo líder da Igreja Católica começa, de fato, sua missão de conduzir espiritualmente mais de um bilhão de fiéis ao redor do planeta.