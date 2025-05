Eleito papa aos 69, Leão XIV entrou na vida religiosa com 22

Formado aos 27 anos e enviado a Roma para estudar sobre direito canônico na Universidade de São Tomás de Aquino, Prevost era próximo do Papa Francisco. Foi ele quem liderou uma oração em nome da saúde do antigo pontífice - (crédito: Stefano Rellandini / AFP)

Eleito como o novo líder da Igreja Católica, Robert Francis Prevost, o Leão XIV, de 69 anos, iniciou a caminhada religiosa aos 22. Em 1977, deu os primeiros passos. Na União Teológica Católica de Chicago, no estado de Illinois, Estados Unidos, onde nasceu e completou a graduação de teologia.

Já nos anos 1980, foi enviado à Roma. Iniciou então os estudos sobre direito canônico na Universidade de São Tomás de Aquino. O assunto trata de um conjunto de leis e regulamentos responsáveis por gerir, ou seja, governar a Igreja Católica, assim como outras comunidades cristãs. Também aprendeu sobre o sistema jurídico próprio e autônomo, que regula os "bastidores" da Igreja.

Dois anos antes de iniciar a caminhada no Peru, em atos missionários, em 1984, foi ordenado padre. No país sul-americano, esteve primeiramente em Piura. Em seguida, foi a Trujillo, inclusive, durante o governo de Alberto, descrito como um ditador por lá. O religioso chegou a fazer cobranças públicas por pedidos de desculpas da parte do político. Ficou por 10 anos na cidade.

Após 30 anos, em 2014, foi nomeado como administrador da Diocese de Chiclayo, no noroeste do Peru. Por lá, Prevost foi nomeado bispo, onde permaneceu por nove anos. Além disso, ainda ocupou cargos destacados na Conferência Episcopal local, e foi nomeado para a Congregação do Clero.

Em seguida, chegou à Congregação para os bispos. Em 2023, foi apontado como cardeal pelo Papa Francisco. Durante o período de internação do pontífice falecido em 21 de abril passado, foi Prevost o responsável por uma oração pública em nome da saúde de Francisco.