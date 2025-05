A fé deve se sobrepor ao dinheiro e ao status, alerta o papa Leão XIV

Peregrinos do Instituto de Padres do Cristo Soberano Rei (E) e das Irmãs Adoradoras do Coração Real de Jesus na Praça de São Pedro - (crédito: Dimitar Dikoff/AFP)

Cidade do Vaticano – Dezesseis horas depois de ser eleito o 267º pontífice da história da Igreja Católica, Robert Francis Prevost – agora papa Leão XIV – retornou à Capela Sistina, na manhã desta sexta-feira, para a sua primeira missa, na presença de todos os cardeais. Na homilia, criticou a falta da fé em uma sociedade que privilegia o dinheiro e o status. “Ainda hoje não faltam contextos em que a fé cristã é considerada uma coisa absurda, para pessoas fracas e pouco inteligentes; contextos em que em vez dela preferem outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer”, declarou. Segundo ele, a falta de fé, muitas vezes, traz consigo dramas como a perda do sentido da vida, o esquecimento da misericórdia, a violação — sob as mais dramáticas formas — da dignidade da pessoa, a crise da família e tantas outras feridas das quais a nossa sociedade sofre, e não pouco." O pontífice advertiu que a Igreja deve ser "arca de salvação que navega sobre as ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo".

A escolha do papa por um altar voltado para os cardeais e, não de costas para eles, simboliza o tratamento que pretende dar aos religiosos. Claramente, buscará uma relação mais próxima e dispensando alguns protocolos. O novo líder da Igreja também lamentou que Jesus, "embora apreciado como homem, é simplesmente reduzido a uma espécie de líder carismático ou super-homem". "Isso não apenas entre os crentes, mas também entre muitos batizados, que acabam por viver, a este nível, num ateísmo prático", disse.

Leão XIV oficialmente passará a comandar 1,4 bilhão de fiéis católicos do mundo. A cerimônia de entronização será celebrada em 18 de maio, diante de líderes políticos e religiosos de todo o mundo. Três dias depois, ele celebrará a primeira audiência geral das quartas-feiras. Antes, amanhã, na Praça de São Pedro, o pontífice concederá a bênção Regina Coeli. Na segunda-feira, receberá os jornalistas credenciados que trabalharam na cobertura dos funerais do papa Francisco e no conclave.

Na noite de quinta-feira, pouco depois de saudar a multidão do balcão da Basílica de São Pedro, Leão XIV visitou o Palácio do Pontificado, local onde viveu por alguns anos enquanto cardeal. Cumprimentou funcionários, tirou selfies e autografou a Bíblia para uma menina. Um sinal de que tenta imprimir seu carisma misturado à simplicidade, característica destacada por cardeais brasileiros. Outra prova de simplicidade ocorreu quando ele vestiu a estola papal, mas se recusou a usar os tradicionais calçados do pontífice e preferiu sapatos pretos comuns.

Em entrevista ao Correio, Tomas Reese, vaticanista norte-americano e analista do site Religion News Service, disse acreditar que a eleição de Prevost traz uma mensagem de continuidade e uma certeza de que a Igreja manterá o legado de Francisco, ao pregar os Evangelhos, falar sobre os pobres e a necessidade de justiça, ao trabalhar pela paz e pela harmonia entre as religiões. Na Sala de Imprensa da Santa Sé, ao ser questionado sobre se o novo papa seguirá uma linha mais ortodoxa ou mais progressistas, ele respondeu que ainda é preciso esperar para uma avaliação.

"Como cardeal, ele foi muito leal a Francisco. Mas Jorge Mario Bergoglio não está mais aqui, e surpresas acontecem. Além disso, papas podem nos surpreender João XXIII surpreendeu por ter sido eleito durante o Concilio Vaticano II. Francisco surpreendeu a todos, porque pensava-se que ele seria conservador. Acho que temos que esperar entre seis meses e um ano para sabermos realmente quem este homem é."

Surpresa

Reese reconhece que a escolha por Prevost no conclave foi uma "grande surpresa". "Para mim, o que contribuu para a sua eleição foi o fato de os bispos latino-americanos gostarem deles. Os cardeais da América Latina não o viam como um 'gringo'. Provavelmente, os cardeais sobre o qual todos falavam não obtiveram tantos votos. Expectativa superadas podem ter profundo impacto numa eleição papal", concluiu.

O cardeal brasileiro Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), assegurou ao Correio que Deus capacita aquele a quem escolhe. "Inspirados pelo espírito de Deus, todos os cardeais do conclave decidiram pela eleição dele. Na pessoa do cardeal Prevost, eu destacarioa a simplicidade, a proximidade, eu diria quase que uma certa timidez, mas não por medo das pessoas, é por respeito", disse Spengler, no dia seguinte ao voto. O presidente da CNBB avalia Leão XIV como "extremamente acolhedor e simples". "Na presença dele, a gente sempre se sentia à vontade", observou o cardeal, que conhece Prevost há dois anos.

Entre os fiéis, a esperança é de um bom pontificado. A espanhola María Luisa Dávila, 62 anos, disse ao Correio que, por ser religiosa, confia muito na ação do Espírito Santo. "Esperamos um papa concreto. E o papa que o Nosso Senhor quis pra a Igreja foi ele", declarou, na tarde de quinta-feira, na Praça de São Pedro, enquanto ao fundo era possível escutar a voz de Leão XIV fazendo o seu primeiro discurso ao mundo. Natural de Guaxupé (MG), Thamy Aguiar sublinhou o desejo do papa de ter uma Igreja de portas abertas. "Achei importante ele conservar esse pensamento de abertura da Igreja."

Cardeais brasileiros elogiam Leão XIV

