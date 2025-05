Autoria contestada: Quem tirou fotografia histórica da Guerra do Vietnã?  

Foto do ano em 1973, 'O terror da guerra' mostra crianças vietnamitas fugindo de um ataque de napalm - (crédito: AP via World Press Photo)

Conhecido também como Menina do Napalm, o registro mostra crianças — no centro delas, a hoje cidadã canadense Kim Phuc Phan Thi — fugindo de um ataque de napalm, um composto de líquidos inflamáveis à base de gasolina, lançado por aviões sul-vietnamitas em tropas e civis. Nomeada foto do ano em 1973 e depois agraciada com um Prêmio Pulitzer, a imagem teria sido capturada, segundo relatório que acompanha decisão da WPP, não por Út, mas por outro profissional.

O relatório, que apresenta evidências “visuais e técnicas”, aponta que a foto pode ter sido tirada por Nguyn Thành Ngh, um correspondente vietnamita da AP. Com o objetivo de garantir a transparência, a rigorosidade e a justiça de uma das mais importantes premiações do setor, os procedimentos da organização incluem “protocolos para reavaliar trabalhos premiados quando surgem novas evidências ou questões relevantes”. Leia também: A trágica história por trás da Imagem do Ano do World Press Photo 2024

O questionamento surgiu após o lançamento do documentário The stringer, que teve estreia no Festival de Sundance, em janeiro. Apoiada por pesquisas da The VII Foundation, a produção de Bao Nguyen põe em dúvida o fato de a imagem ter sido creditada à pessoa errada.

Depois de os direitos da fotografia terem sido colocados em pauta pelo cinema, a World Press Photo decidiu lançar a própria análise investigativa a respeito de O terror da guerra — o que também foi feito pela Associated Press. Todas as investigações concluem que a autoria é incerta e não tem evidências conclusivas.

“Nossa análise incluiu uma revisão completa tanto das conclusões do documentário quanto da investigação interna aprofundada da própria AP”, informa, em nota, a diretora executiva da WPP, Joumana El Zein Khoury. “Em casos complexos, reconhecer a dúvida, situar os eventos em contexto histórico e compreender as camadas da narrativa pode ser tão importante quanto afirmar uma verdade definitiva. Essa filosofia é especialmente crucial no âmbito do fotojornalismo e da fotografia documental.”

Após a conclusão, porém, cada uma das associações procede de forma diferente em relação ao tópico. “O documentário defende a posição de Nguyn Thành Ngh como autor”, enquanto a “Associated Press concluiu que, como não há prova definitiva de que Nick Út não tenha tirado a imagem, a atribuição da autoria a ele deve ser mantida”. Leia também: A história da chocante 'foto do ano' de menino palestino mutilado

A World Press Photo, por sua vez, acredita que “o nível de dúvida é significativo demais para manter a atribuição existente”, mas que a ausência de evidências conclusivas que apontem para o outro fotógrafo não permite uma renomeação. “É uma resolução ponderada e baseada em princípios.”

Segundo a WPP, a abordagem “honra a complexidade da questão, permanece aberta a novos desenvolvimentos e, acima de tudo, convida ao diálogo crítico”. A esperança da organização é de que isso “ajude a fomentar conversas significativas sobre verdade, autoria e integridade na narrativa visual”. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na página oficial da imagem no site do World Press Photo, em vez do nome do fotógrafo, consta “autoria contestada”, sob a Associated Press. No lugar da biografia, explica-se que a “atribuição está agora sob sérias questões”.

“Devido a essa dúvida atual, a World Press Photo suspendeu a atribuição a Nick Út”, diz. “As evidências visuais disponíveis e a provável câmera usada naquele dia indicam que os fotógrafos Nguyn Thành Ngh ou Hunh Công Phúc poderiam ter tido uma posição melhor para tirar a fotografia.”