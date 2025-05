Bactéria extremamente rara mata menino de 8 anos: "Infecção fulminante"

Liam Dahlberg, garoto de 8 anos natural de Indiana (EUA), morreu poucas horas depois de ter contraído uma infecção bacteriana rara, denominada Haemophilus influenzae tipo b (Hib), também conhecida como "H. flu". Fulminante, a bactéria se mostrou fatal depois de o garoto apresentar sintomas leves. A morte ocorreu menos de 24 horas depois das primeiras queixas.

O caso ocorreu em abril, mas só foi revelado agora pela emissora americana 13WMAZ. A doença avançou rapidamente pelo organismo do menino. Em questão de poucas horas, ela chegou ao cérebro e à medula espinhal. O estado de saúde, a partir daí, se tornou muito grave.

Sintomas

Tudo começou quando Liam chegou da escola com reclamações de dores de cabeça. A família, no entanto, percebeu apenas na manhã seguinte que a situação era mais complexa do que parecia. Liam, normalmente animado e energético, se mostrava cada vez mais abatido. Ao chegarem no hospital, uma ressonância magnética identificou a presença da bactéria. O alojamento dela no sistema nervoso central trouxe uma avaliação "irreversível" por parte dos médicos.

Mesmo vacinado durante a infância, Liam contraiu a bactéria por ter tido contato com pessoas não imunizadas. A queda nas taxas de vacinação causaram o aumento da exposição à doença, principalmente diante de outras crianças.

Em entrevista ao canal de TV WHTR, o pediatra Eric Yancy relatou que o Hib causava milhares de casos graves, além de mil mortes anuais entre crianças menores de 5 anos, antes da introdução da vacina, em 1985, nos Estados Unidos.

"Qualquer pessoa que contraia a doença geralmente morre em 24 horas. Basicamente, naquele momento, não havia nada que pudessem fazer. Eu jamais desejaria esse tipo de dor nem para o meu pior inimigo. É difícil", disse a mãe, Ashlee Dahlberg, à 13WMAZ.

"Estava deitada ali com ele enquanto desligavam os aparelhos de suporte à vida, sentindo o pequeno batimento cardíaco dele sumir. Não há palavras que possam descrever essa dor", complementou. Agora, a mãe faz questão de conscientizar terceiros sobre a importância da prevenção completa. Precauções do tipo podem impedir desfechos semelhantes.

No Brasil

Em território nacional, a vacina pentavalente protege o imunizado do Hib. Além disso, também serve como prevenção de doenças como coqueluche, difteria, hepatite B e tétano. A imunização é feita em três doses. Ela ocorre ainda durante o primeiro ano de vida. Está disponível na rede pública de saúde.

A infecção é capaz de se disseminar por meio de gotículas respiratórias. Ela pode permanecer adormecida em organismos saudáveis. Todavia, também pode ser invasiva e fatal diante de sistemas imunológicos fragilizados. A rápida evolução no quadro clínico de Liam, por exemplo, resultou na contração de uma meningite bacteriana. Ela geralmente leva à morte em até, justamente, 24 horas.