Vídeo: Vulcão entra em erupção na Itália; assista

Fumaça sobe da cratera do vulcão Etna durante sua erupção, no Monte Etna, perto de Catânia, em 2 de junho de 2025 - (crédito: Giuseppe Distefano/AFP)

O vulcão Etna entrou em erupção nesta segunda-feira (2/6), na Itália. O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, do Observatório do Etna, atualizou o alerta de aviação para o nível mais alto, o vermelho, por causa das altas nuvens de cinzas e fumaça que o vulcão está soltando.



Com 3.324 metros, o Etna é o vulcão ativo mais alto da Europa. O vulcão, localizado na costa leste da Sicília, no sul da Itália, é um dos mais monitorados pelos vulcanólogos no mundo e foi nomeado Patrimônio Mundial da Unesco em 2013.

Uma nuvem cinza se elevou sobre esse a partir das 11h24 locais (6h24 em Brasília), informou o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV).

Veja as fotos:





Segundo a Unesco, a história eruptiva do vulcão pode ser rastreada até 500 mil anos atrás e pelo menos 2.700 anos dessa atividade foram documentados.



"A atividade eruptiva quase contínua do Monte Etna continua a influenciar a vulcanologia, a geofísica e outras disciplinas das ciências da Terra. O vulcão também suporta importantes ecossistemas terrestres, incluindo flora e fauna endêmicas e sua atividade o torna um laboratório natural para o estudo de processos ecológicos e biológicos", diz a Unesco.

Com informações da AFP*