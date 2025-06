Frei Gilson reúne mais de 10 mil fiéis em evento nos EUA

Cerca de 10 mil pessoas se reuniram na cidade de Worcester, em Massachusetts, no sábado (31/5), em evento religioso voltado à comunidade católica brasileira residente nos Estados Unidos. Um dos destaques da programação foi a participação do Frei Gilson.

O religioso falou sobre a necessidade de uma verdadeira conversão e arrependimento dos pecados. Além disso, Frei Gilson subiu ao palco para o primeiro show da sua banda Som do Monte nos Estados Unidos. A apresentação começou com a canção Colo de Mãe, entoada em coro pelo público. Em seguida, vieram as músicas Meu Coração Está Pronto Pra Te Amar e Acalma Minha Tempestade.

Nas redes sociais, Frei Gilson disse estar “sem palavras” pelo que “viveu nos Estados Unidos”. “Foi um verdadeiro retiro espiritual, onde Deus falou profundamente a cada um de nós. Houve muitas adversidades que poderiam ter impedido esse encontro, mas desde o início o evento contou com a bênção do bispo local e a Obra de Maria enfrentou cada desafio com muita fé e coragem”, afirmou.





Organizado pela Comunidade Obra de Maria, o evento reuniu católicos de diversos estados americanos e contou com pregações, missa e show.

Segundo Gilberto Gomes Barbosa, fundador da Obra de Maria, que participou do evento ao lado do cantor Juninho Cassimiro e do padre Edimilson, da Canção Nova, realizar esse evento foi um grande desafio. “Apesar de ser uma grande dificuldade, um evento como esse reunir aproximadamente 10 mil pessoas foi espetacular. Poderia ter sido o dobro, se não fosse a questão do greencard. Muitos brasileiros estão com medo de sair de casa, mas foi o maior evento católico dos Estados Unidos”, citou.

