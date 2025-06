Pátio de ônibus antigos pega fogo nos EUA; veja vídeo

Um incêndio atingiu vários ônibus em um pátio Nicetown, na Filadélfia (EUA), nesta quinta-feira (5/6). O Escritório de Gestão de Emergências da cidade norte-americana afirmou que as chamas causaram uma nuvem de fumaça preta e o fechamento de algumas ruas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o fogo foi controlado.

Massive Fire at Septa’s Midvale Nicetown Depot. All buses are decommissioned and used for parts. Fire fighters having trouble getting water to the buses that are in the middle of the pack in this bone yard.

