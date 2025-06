Faixa de Gaza: Forças de Israel invadem veleiro com brasiliense

A última foto postada pelos tripulantes do "Madleen" no Telegram, às 2h02 - (crédito: Reprodução )

Depois de serem cercados por quatro embarcações não identificadas e surpreendidos por drones que teriam lançado substâncias químicas, o paradeiro dos 12 tripulantes do veleiro "Madleen" é desconhecido neste momento. A Coalizão da Flotilha da Liberdade confirmou que uma das ativistas, a alemã Yasemin Acar, foi detida pelas forças israelenses, que teriam invadido o veleiro.

A coalizão Flotilha da Liberdade publicou, em seu perfil no Instagram, um vídeo que Yasemin pediu para ser divulgado, caso a tripulação fosse detida. "Meu nome é Yasemin Acar, sou da Alemanha. Se vocês estão vendo esse vídeo, fomos interceptados no mar e sequestrados pelas forças de ocupação de Israel", afirmou. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do brasiliense Thiago Ávila e da ativista ambiental sueca Greta Thunberg, que falaram ao Correio mais cedo.

A reportagem tentou contato com Thiago, mas a ligação foi recusada. A última imagem a bordo foi publicada pelos tripulantes às 2h02 (hora local). Pouco antes, Thiago Ávila gravou um vídeo no qual confirma o ataque: "Todos, estamos sob ataque; soem o alarme; estão lançando substâncias e objetos sobre nós".

