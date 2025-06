Vídeo: Avião com paraquedistas cai nos EUA; seis ficam feridos

Um avião bimotor caiu neste domingo (8/6) na região da cidade de Tullahoma, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Segundo a Polícia de Tullahoma, "todos os ocupantes sobreviveram". Seis pessoas ficaram feridas, sendo que três foram encaminhadas a hospitais da região.

Segundo a Patrulha Rodoviária do Tennessee e autoridades locais, a aeronave transportava cerca de 20 pessoas — todas paraquedistas. O acidente ocorreu próximo ao aeroporto de Tullahoma, por volta das 18h50 no horário de Brasília.

Outros passageiros foram avaliados no local por equipes de emergência. A operação de resgate contou com o apoio de helicópteros médicos e equipes do serviço de emergência do Condado de Coffee.

As causas do acidente ainda serão investigadas pela FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA). As autoridades pedem que a população evite a área para não atrapalhar o trabalho das equipes de resgate.