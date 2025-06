Card raro, autografado por astro do basquete, vai a leilão

Um dos cards mais raros e cobiçados do basquete mundial será colocado à venda em um leilão. Autografado por Michael Jordan, astro do Chicago Bulls e seis vezes campeão da NBA, o item será leiloado entre 17 e 26 de junho pela Joopiter, casa de leilões e marketplace on-line criada pelo músico Pharrell Williams. A informação foi publicada pelo jornal The New York Times.

A peça tem lance inicial de US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões) e pode alcançar até US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 16,6 milhões). Trata-se de um card Fleer #57, de 1986 — temporada de estreia de Jordan na NBA —, autografado durante uma sessão privada em seu campo de golfe exclusivo na Flórida, nos Estados Unidos. A ocasião foi cuidadosamente supervisionada por representantes da PSA (Professional Sports Authenticator), organização responsável por autenticar e avaliar os cards colecionáveis.

O exemplar em questão recebeu nota Min 9 pelo estado do card e Gem Mint 10 pela qualidade do autógrafo — pontuação que o torna um item único entre os colecionadores. De acordo com o banco de dados da PSA, há apenas seis cards autografados por Jordan com nota máxima tanto na peça quanto na assinatura. Este é o primeiro com essa combinação a ser oferecido ao público.

Segundo a Joopiter, o item é parte de uma edição extremamente restrita: Jordan autografou apenas nove exemplares, sem receber numeração, como gesto a um colecionador que passou cinco anos organizando a sessão. O astro escreveu com caneta azul, algumas de suas principais conquistas na carreira.

Ele estava anteriormente programado para ser leiloada pela renomada Sotheby's, em março este ano, mas a venda foi cancelada sem justificativa pública. A identidade do dono permanece em sigilo.

Caso alcance o valor estimado, o item pode se tornar o card mais caro de Jordan já vendido. Atualmente, o recorde é de um card Upper Deck Logoman de 2003-04, que atingiu US$ 2,928 milhões em junho de 2024. Já o Fleer Jordan autografado mais caro até hoje foi arrematado por US$ 205 mil, com avaliação inferior à do exemplar que será leiloado agora.