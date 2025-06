Desfile de aniversário de Charles III em Londres homenageia vítimas do acidente da Air India

O rei apareceu sorrindo e acenou para a multidão no Mall. Ele vestia seu uniforme militar, enquanto a rainha Camilla usava um conjunto creme - (crédito: Ben STANSALL / AFP)

Durante o tradicional desfile militar em homenagem ao aniversário do rei Charles III, em Londres, neste sábado (14), um minuto de silêncio foi observado em homenagem às vítimas do acidente aéreo da Air India. A cerimônia, realizada anualmente em junho, celebra publicamente o aniversário do soberano britânico, que completará 77 anos em 14 de novembro.

Pelo segundo ano consecutivo, Charles III, que está em tratamento contra o câncer, percorreu de carruagem o Mall, a avenida que faz fronteira com o Palácio de Buckingham, acompanhado pela rainha Camilla, antes de saudar as tropas.













O rei apareceu sorrindo e acenou para a multidão no Mall. Ele vestia seu uniforme militar, enquanto a rainha Camilla usava um conjunto creme. Atrás do monarca estavam seu irmão, o príncipe Edward, e sua irmã, a princesa Anne, além de seu filho e herdeiro do trono, William. Os três estavam a cavalo e em uniforme militar.

Este desfile, considerado um dos destaques do calendário da monarquia, também foi marcado por uma homenagem às vítimas do desastre da Air India. A queda deste avião com destino a Londres na Índia, na quinta-feira, deixou 279 mortos, 52 deles britânicos.

Um homem, de nacionalidade britânica, sobreviveu milagrosamente ao acidente. Além do minuto de silêncio, vários membros da família real, incluindo o rei, usaram um tecido preto no braço.