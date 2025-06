Irã diz que continuar suas negociações com EUA 'não tem sentido' após os ataques de Israel

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou, neste sábado (14), que não teria sentido participar das negociações nucleares com os Estados Unidos em Omã enquanto o Irã estiver sob ataque de Israel.

"É evidente que, nessas circunstâncias, e até que a agressão do regime sionista contra a nação iraniana cesse, não tem sentido dialogar com uma parte que é a maior apoiadora e cúmplice do agressor", disse o porta-voz do ministério, Esmail Baqaei, em um comunicado antes das negociações agendadas para domingo.

A informação foi divulgada pela AFP

Entenda:

Depois de avisar que abriria "as portas do inferno" e de prometer uma resposta decisiva, o Irã lançou mais de 100 mísseis balísticos contra Israel, que contra-atacou poucas horas depois. O ataque iraniano conseguiu romper o Domo de Ferro e atingir Tel Aviv, sacudida por várias explosões. Retaliações sucessivas provocaram uma escalada de tensão com panorama de guerra aberta, lançando o Oriente Médio no perigo de um conflito regional. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, avisou que a campanha bélica contra o inimigo "durará dias" e estava "só começando".

O ministro da Defesa, Israel Katz, disse que o Irã "cruzou todas as linhas vermelhas" com o disparo dos mísseis e anunciou que todos os reservistas foram posicionados em "arenas de combate" espalhadas pelo país.

Na madrugada desta sexta-feira (13/6), as Forças de Defesa de Israel (IDF) realizaram uma of AFP ensiva sem precedentes contra instalações militares, atômicas e de processamento de urânio. Também cometeram assassinatos seletivos contra seis cientistas do programa nuclear e altos comandantes iranianos, entre eles, o chefe da Guarda Revolucionária, general Hossein Salami; e o chefe do Estado Maior, Mohammad Bagheri.

O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, ignorou os pedidos de moderação feitos pela comunidade internacional e anunciou a retirada das negociações sobre o programa nuclear. "Teerã rejeita os apelos por moderação dirigidos ao Irã após a agressão israelense", declarou.