Papa pede responsabilidade e diálogo em meio à escalada entre Irã e Israel

Em meio aos ataques de Irã e Israel, o papa Leão XIV fez apelo pelo fim das ameaças nucleares, durante audiência jubilar deste sábado (14/6), na Basílica de São Pedro. "Neste momento tão delicado, desejo renovar firmemente o apelo à responsabilidade e à razão", pediu o pontífice.

Em seu discurso, o Leão XIV afirmou que “ninguém jamais deve ameaçar a existência de outro”. Ele ainda ainda reforçou o papel da comunidade internacional na busca por soluções pacíficas. “É dever de todos os países apoiar a causa da paz, utilizando caminhos de reconciliação e promovendo soluções que garantam segurança e dignidade para todos”, declarou o papa.

O líder da Igreja Católica defendeu ainda a eliminação das armas nucleares como um objetivo comum da humanidade. “O objetivo de construir um mundo mais seguro, livre da ameaça nuclear, deve ser perseguido por meio do encontro respeitoso e do diálogo sincero, para edificar uma paz duradoura baseada na justiça, na fraternidade e no bem comum”, disse.

A declaração do papa ocorre em um momento de alta tensão no Oriente Médio. Na sexta-feira (13), Israel realizou um ataque aéreo de grandes proporções contra mais de 200 instalações militares e nucleares no território iraniano. O governo israelense justificou a ação com base em informações de inteligência que indicariam que o Irã estaria próximo de desenvolver uma arma atômica. A ofensiva resultou na morte de altos comandantes militares iranianos.

Teerã respondeu na madrugada deste sábado, disparando dezenas de mísseis contra alvos militares em solo israelense. Embora a maioria dos projéteis tenha sido interceptada, alguns atingiram áreas próximas a Tel Aviv, provocando danos significativos.

Em retaliação, forças israelenses bombardearam defesas aéreas e plataformas de lançamento de mísseis no Irã, ampliando a ofensiva e elevando o risco de um conflito direto e prolongado entre os dois países.

*Com informações da AFP

