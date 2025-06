Exército israelense anuncia ataque ao aeroporto da cidade iraniana de Mashhad

O Exército israelense anunciou, neste domingo (15/6), que realizou um bombardeio no aeroporto de Mashhad, a terceira maior cidade do Irã, no nordeste do país.

A força aérea atacou "um avião iraniano de reabastecimento de combustível no aeroporto de Mashhad (...) a cerca de 2.300 quilômetros de Israel", informou um comunicado militar.

Segundo o Exército, o ataque é o de maior profundidade em território iraniano desde o início da ofensiva contra o Irã na sexta-feira.

A agência de notícias iraniana Fars relatou ataques em dois locais da cidade e afirmou que as defesas aéreas foram ativadas na área.

"Dois locais em Mashhad sofreram explosões e incêndios", informou a Fars.

A agência de notícias local Tasnim informou que as explosões foram ouvidas perto do aeroporto Shahid Hasheminejad da cidade.

Mashhad abriga o santuário Imam Reza, o local mais sagrado do Irã para os muçulmanos xiitas.