'Israel ultrapassou uma nova linha vermelha do direito', diz ministro do Irã

O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi confirmou, neste domingo (15/6) o ataque à base nuclear de Natanz, além da morte de cientistas nucleares e comandantes militares durante os ataques de Israel a Teerã. A declaração foi feita durante uma conferência com embaixadores e outras autoridades na capital do Irã e publicada nas redes sociais da embaixada do Irã no Brasil.

Na declaração, Araghchi afirma que vários alvos importantes foram atacados e que as autoridades mortas não estavam em combate e morreram em casa.

O ministro declarou que o ataque de Israel ocorreu quando o Irã estava no meio de uma negociação com os Estados Unidos sobre a 'a questão nuclear'. "A sexta rodada dessa negociação estava prevista para acontecer hoje", afirmou.

Durante o pronunciamento, Araghchi fez duras críticas à forma como Israel está conduzindo os ataques e disse que o Israel desconhece os limites para as leis internacionais e mata os direitos humanos. "O regime israelense não conhece nenhum limite ou fronteira na violação das leis internacionais. Todos vocês testemunharam em Gaza e, não apenas civis inocentes palestinos foram mortos, mas também os direitos humanos, o direito humanitário, o direito internacional e todos os padrões internacionais foram mortos em Gaza", disse.



























"Dessa vez o regime sionista ultrapassou uma nova linha vermelha do direito internacional", afirmou, ao se referir aos ataques ao Irã.

Neste domingo, uma nova fase de ataques se desenvolveu. Pela manhã sirenes tocaram em Jersualém e Tel Aviv indicando um ataque do Irã, mas durante o dia, os ataques não ocorreram.

Já no Irã, um aeroporto foi atingido tendo como alvo um avião tanque que estava carregado de combustível.