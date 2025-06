Terremoto de magnitude 6,1 atinge Lima, no Peru, e deixa um morto

Um terremoto de magnitude 6,1 conforme a Escala de Richter atingiu, neste domingo (15/6), a capital do Peru, Lima, e diversas cidades aos arredores. O sismo, que começou por volta das 11h35 (no horário local; 13h35 em Brasília), provocou deslizamentos de terra e uma morte, de acordo com as autoridades policiais do país. Leia também: Terremoto de 6,5 graus atinge Bogotá e outras cidades da Colômbia

O epicentro do abalo sísmico foi localizado, pelo Centro Sismológico Nacional, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Callao, vizinha de Lima. Na capital peruana, foram sentidos efeitos em vários municípios e distritos.

Em um deles, o distrito de Independência, a polícia confirmou a morte de um homem de 36 anos devido à queda de um muro sobre o carro em que ele estava. Em outro, San Martín de Porres, uma partida de futebol teve de ser interrompida. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A presidente do Peru, Dina Boluarte, pediu “tranquilidade à população”, conforme replica a agência de notícias France-Presse, e garantiu que não há alerta de tsunami para a costa do país. Em mensagem divulgada no X (antigo Twitter), a administração informa que continua “com o monitoramento do litoral” e coordena “ações necessárias posteriores” à emergência.

O Peru está localizado no Cinturão de Fogo do Pacífico, região em que ocorre a maior atividade sísmica do mundo — o que faz com que sejam sentidos, a cada ano, pelo menos uma centena de sismos. Em 1970, um terremoto no país matou 67 mil pessoas, no que foi considerado um dos eventos sísmicos mais mortíferos dos últimos cem anos. Leia também: Terremoto de magnitude 6,4 atinge norte do Chile

O órgão de gestão de riscos de desastres do governo peruano orienta a população a manter a calma e se abrigar em zonas seguras, bem como separar artigos essenciais em mochilas para emergências.