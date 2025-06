Mortes no Irã sobem para 224 no 3º dia de conflito; Israel tem 14 

O Ministério da Saúde do Irã confirmou neste domingo (15/6), de acordo com o jornal iraniano Al Jazeera, a morte de 224 pessoas no país desde o começo dos ataques de Israel, na última sexta-feira (13/6). Em solo israelense, o The Jerusalem Post, replicando serviços de emergência e a polícia, estima 14 vítimas fatais, 11 delas mortas no domingo, e 390 feridos. Leia também: Irã retalia e novos bombardeios atingem Jerusalém; acompanhe

No terceiro dia de conflito, Israel mirou instalações militares e depósitos de combustível em território iraniano, conforme informa a agência de notícias France-Presse. Dezenas dos ataques atingiram infraestruturas que abrigavam mísseis no oeste do país persa. Na capital, Teerã, os alvos incluíram o Ministério de Defesa, o Ministério das Comunicações, a sede da polícia e uma organização de pesquisa em defesa — que seria, segundo Israel, o centro do projeto iraniano para construção de armas nucleares.

Os mísseis vindos do Irã também atingiram pontos estratégicos de Israel, inclusive áreas residenciais, informam autoridades israelenses. O Ministério da Defesa israelense afirma que foram lançados contra o país cerca de 280 mísseis balísticos, que romperam o sistema de defesa chamado ‘Domo de Ferro’. Leia também: Exército israelense anuncia ataque ao aeroporto da cidade iraniana de Mashhad



Do lado contrário, apenas na sexta-feira 200 aviões israelenses lançaram 330 mísseis nos primeiros ataques ao Irã. Na noite de sábado, 80 alvos foram acertados em Teerã.