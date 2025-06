Duas pessoas e um bebê de 8 meses morrem em festival nos EUA

Três pessoas morreram após um tiroteio durante um festival em West Valley City, nos Estados Unidos, no domingo (15/6). Segundo a polícia local, dois grupos estavam discutindo verbalmente. Quando os policiais se aproximaram para interromper a discussão, um adolescente de 16 anos sacou uma arma e atirou.

Entre as vítimas estavam uma mulher de 41 anos e um bebê de 8 meses. Segundo a polícia, eles não tinham ligação com os grupos envolvidos na briga. A terceira vítimas foi um jovem de 18 anos, integrante de um dos grupos que estavam discutindo. Além das três mortes, dois adolescentes, uma de 17 e um de 15 anos, foram atingidos no braço. O adolescente de 16 que atirou foi levado sob custódia.

"Os detetives estão atualmente conduzindo entrevistas com testemunhas. Acreditamos que pode haver mais pessoas por aí que testemunharam o incidente e gostaríamos de conversar com elas", disse a polícia.

