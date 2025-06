Após dois meses como papa, Leão XIV tirará 15 de férias em julho

O papa Leão XIV, eleito em 8 de maio pelo Colégio Cardinalício, estará de férias no periódo entre 6 a 20 de julho, conforme prevê a agenda pontifícia para os meses de julho e agosto, divulgada nesta terça-feira (17/5) pela Prefeitura da Casa Pontifícia. Neste período, o pontífice ficará hospedado Castel Gandolfo, situado a 25 quilômetros de Roma.

Durante a estadia, segundo o comunicado do Vaticano, o líder da Igreja Católica presidirá a missa nos dias 13 e 20 de julho e conduzirá a oração dominical do Angelus. A nota também informa que "durante todo o mês de julho, todas as audiências privadas e as audiências gerais das quartas-feiras estão suspensas. As audiências gerais serão retomadas na quarta-feira, 30 de julho".

Leão XIV também retornará a Castel Gandolfo em agosto para duas celebrações. No dia 15, solenidade da Assunção da Virgem Maria, o Papa presidirá missa às 10h na Paróquia Pontifícia e, ao meio-dia, rezará o Angelus na Praça da Liberdade, em frente ao Palácio Apostólico. No domingo, 17 de agosto, a oração será repetida no mesmo horário e local, e, à tarde, o Pontífice regressará ao Vaticano.

A estadia de Leão XIV em Castel Gandolfo marca o retorno de uma tradição abandonada por seu antecessor, papa Francisco, que, em 2016, transformou a propriedade pontifícia em um museu aberto ao público. Com vista privilegiada para o Lago Albano, o complexo inclui os Jardins Barberini e uma fazenda-modelo de aproximadamente 30 hectares, criada durante o pontificado de Pio XII (1939–1958).

