Israel e Irã trocam ataques em meio ao temor da entrada dos EUA na guerra

As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram, na noite desta terça-feira (17/6), que iniciaram novos ataques aéreos na região de Teerã, no Irã. Os ataques ocorrem após o exército israelense identificar o lançamento de mísseis iranianos em direção a Israel. Mais cedo, aumentaram as especulações sobre a entrada dos Estados Unidos no confronto.

No X, o IDF afirmou que a Força Aérea estaria "trabalhando para interceptar e atacar onde for necessário para eliminar a ameaça", que aconteceram por volta de 18h no Brasil (cerca de 0h em Israel). No mesmo horário, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, fez publicação sobre a guerra. "A batalha começa", escreveu eu postagem no X.

Após a interceptação, o canal oficial do exército anunciou que os israelenses podem deixar as áreas protegidas.

Temor da entrada dos EUA na guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma série de declarações ameaçadoras contra o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei. Em publicações na rede social Truth Social, Trump afirmou que os EUA e Israel não têm planos imediatos de matar o líder iraniano, mas deixou claro que a situação pode mudar conforme evolua o conflito entre os dois países. Segundo ele, a "paciência está se esgotando".

A manifestação ocorre em meio a especulações sobre a entrada dos EUA no conflito. O site norte-americano Axios noticiou nesta terça-feira que Trump avalia bombardear o Irã.

As informações do site, que também foram confirmadas pela emissora Fox News — aliada a Trump — dizem ainda que autoridades dos EUA estão mobilizando aviões de guerra para o Oriente Médio.

De acordo com o jornal The New York Times, o Irã já prepara um contra-ataque caso os Estados Unidosentrem na guerra. O exército do país prepara mísseis para atacar bases dos EUA no Oriente Médio. O primeiro alvo seria a base norte-americana no Iraque.

