Aiatolá do Irã diz que os EUA sofrerão 'dano irreparável' se entrarem na guerra

O aiatolá Ali Khamenei afirmou, nesta quarta-feira (18/6), que o Irã não se renderá no conflito contra Israel. O líder iraniano também frisou que se os Estados Unidos entrarem na guerra sofrerão "danos irreparáveis". As declarações são resposta ao presidente norte-americano Donald Trump, que exigiu uma "rendição incondicional" do Irã.

"A entrada dos EUA nesta questão [guerra] é 100% em seu próprio prejuízo. O dano que sofrerá será muito maior do que qualquer dano que o Irã possa enfrentar. Já se suspeitava que os EUA estivessem envolvidos no movimento malicioso realizado pelo regime sionista, mas considerando suas declarações recentes, essa suspeita está ficando mais forte a cada dia", disse o aiatolá Khamenei.

Leia também: Irã diz que lançou míssil hipersônico contra Israel

O líder iraniano também acusou Trump de ameaçar o Irã com uma "retórica absurda". "Eles deveriam fazer ameaças contra aqueles que têm medo de serem ameaçados. Não é sensato dizer à nação iraniana para se render. A que a nação iraniana deve se render? Jamais nos renderemos em resposta aos ataques de quem quer que seja. Essa é a lógica da nação iraniana. Esse é o espírito da nação iraniana", citou Khamenei.

Leia também: Trump avalia se juntar a Israel na guerra contra o Irã e mobiliza aviões militares

Israel e Irã estão no sexto dia de confrontos. O conflito começou na sexta-feira (13/6), quando o Exército israelense lançou um ataque contra o Irã com o objetivo de "evitar que a República Islâmica desenvolva armas nucleares".

A ofensiva israelense paralisou as negociações que estavam em curso entre Teerã e Washington para limitar o programa nuclear do país islâmico. O governo dos Estados Unidos afirmou que não teve envolvimento no ataque inicial e que privilegia uma solução diplomática com o Irã. No entanto, Trump endureceu o discurso na terça-feira (17/6) e disse que a "paciência está se esgotando".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular