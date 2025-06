Idoso tenta descer escadaria na Piazza di Spagna, em Roma, de carro

As autoridades policiais informaram que o homem ficou preso no meio da Escadaria da Praça da Espanha - (crédito: Divulgação/Polícia de Roma)

Um idoso de 80 anos foi flagrado tentando descer uma escadaria histórica de Roma, na Itália, de carro. As autoridades policiais informaram que o homem ficou preso no meio da Escadaria da Praça da Espanha. O carro foi retirado com um guindaste pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia de Roma informou que o idoso fez um teste de bafômetro e deu negativo para álcool. “Após realizar todas as verificações necessárias, o motorista foi denunciado às autoridades judiciais”, disse.

O incidente ocorreu por volta de 4h30 de terça-feira (17/6). A escadaria é famosa em Roma e bastante visitada por turistas. Ela foi inaugurada em 1725, pelo papa Bento XIII, e liga a praça Piazza di Spagna à igreja da Santissima Trinità dei Monti.



