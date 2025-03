Detran-DF aborda quase mil motoristas e autua 87 por embriaguez

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) autuou 87 condutores por dirigirem sob efeito de álcool entre sexta-feira (28/3) e domingo (30/3), durante operações de fiscalização em diversas regiões do DF. No período, os agentes abordaram 965 motoristas e aplicaram 896 testes do bafômetro.

Além das autuações por embriaguez ao volante, a operação flagrou 19 condutores inabilitados, nove com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias e 19 dirigindo veículos com escapamento alterado. Outras 53 infrações foram registradas e 34 veículos recolhidos ao depósito.

Durante a ação no Recanto das Emas, um veículo Ford KA com mais de R$ 91 mil em débitos — sendo R$ 89 mil referentes a multas de trânsito — foi apreendido. O carro, com placas do Mato Grosso do Sul, foi encaminhado ao depósito.

Na sexta-feira (28), o DF também participou da Mobilização Nacional da Lei Seca, que reuniu 17 estados na fiscalização de motoristas alcoolizados. A infração é considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multa de R$ 2.934,70 e suspensão da CNH por um ano.

Caso o condutor reincida no período de 12 meses, a penalidade dobra para R$ 5.869,40. A partir de 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar, a conduta passa a ser tratada como crime, com pena de seis meses a três anos de detenção, multa e suspensão do direito de dirigir.

